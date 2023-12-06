Yarınlar için hayaller kurmak ne güzeldir.

Arzuladığımız şeyleri zihnimizde canlandırmak, düşlerimizi gerçekleştirdiğimiz anları düşünüp onlarla ilgili planlar yapmak… Bunların hepsi yarınlara olan inancımızı tazeler, umudumuzu diri tutar. Hayal kurmayan, yarınlar için planlar yapmayan kimselerin yaşamla bağı da zaman içerisinde kopmaya başlar ve ruhu renksizleşir. Düşleri olmayan biri tatsız, huysuz bir insan olma yolunda emin adımlarla ilerliyor demektir.

Hayal kurmak güzeldir de hayal kırıklığı yaşamak yok mu? İşte o biz insanlar için en sarsıcı deneyimlerdendir. Ama yaşamın dengesi de bu değil mi? Hayal kurmanın tadına varmak istiyorsak hayal kırıklığını da göze almak zorundayız. Bir paket gibi düşünebiliriz bunu. Hani o ticarette paket hizmetler için tek tek almak istediğimizi söylediğimizde satış görevlisinin cevabı vardır ya “Paketi bozamıyoruz efendim.” Tam olarak yaşam da pek çok güzelliği kayıpla, riskle beraber paket olarak sunar bize. “Ben hayal kırıklığı riski olmadan hayal kurmak istiyorum.” dersek yaşam da bize tıpkı o satış görevlisi gibi cevap verir. “Paketi bozamıyoruz efendim.”

Peki, hayal kırıklığı yaşamamak için hayal kurmaktan mı vazgeçelim?

Hayal kırıklığının önüne geçmenin bir yolu yok mu?

Hayal kırıklığı yaşamak istemeyenlere bir sır vereyim. Hayal kırıklığının önüne geçmenin bir yolu var. O yol eylem adımlarında bulunmak. Öyle oturduğumuz koltukta kurduğumuz hayaller gerçekleşsin diye beklersek daha çok bekleriz. Kurduğumuz hayaller için planlar yapıp, bu planlara uygun şekilde harekete geçmeliyiz. Küçük adımlar da olabilir bu hareketler. Yeter ki bir yerinden başlayalım. Olması imkânsız görünen, zor olduğunu düşündüğümüz her şey küçük adımlarla başlamıştır.

Bugüne kadar olmadı şimdi mi olacak?

Olur, bir yılda olmayan bir anda olur.

Belki daha önce hayallerimiz için küçük-büyük adımlar attık ve karşımıza engeller çıktı, bu da olabilir. Yine denemeliyiz. Biraz mola verip, gücümüzü toplayıp tekrar denemeliyiz. O zaman olmamış olması bir daha olmayacağı anlamına gelmez. Zarar verici bir hırsla değil belki ama yapıcı bir azimle yapamayacağımız çok az şey vardır bu hayatta. Hani bahsettiğim paket mevzusu, işte o yenilgi ve kazanç için de geçerlidir. Kazanabilmek için yenilmeyi göze almamız gerekir.

Benim yaşam mottolarımdan biri olan ve kendime ara ara hatırlattığım bir söz dizisini sizinle de paylaşmak istiyorum yeri gelmişken.

“Hep denedin, hep yenildin.

Olsun.

Gene dene, gene yenil.

Daha iyi yenil.”

Samuel Beckett