Dünya imtihandır bakın bizlere

Doğru yolu bulup seçenlerden ol

Kuranda ayetler yazar sizlere

Sırat köprüsünden geçenlerden ol

Mevla’yı anarak şakıyan diller

Seher vakti figan eden bülbüller

Diz çöküp semaya açılan eller

Gözünden yaşları saçanlardan ol

Yaptırdığın hanlar virane olur

İnsan ettiğini inan ki bulur

Kısmet kime ise bak ona kalır

Zamanında hasat biçenlerden ol

Tevazu hoşgörü olmalı huyun

İyi ahlak temiz olursa soyun

Mübarek beldede ayrılır payın

Kâbe’de zemzemi içenlerden ol

Yolunda olmazsan kalırsın yersiz

İdris’im âşıklık olur mu pirsiz

Yaradan’a sığın kalma çaresiz

Ahrete imanlı göçenlerden ol