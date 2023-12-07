Dünya imtihandır bakın bizlere
Doğru yolu bulup seçenlerden ol
Kuranda ayetler yazar sizlere
Sırat köprüsünden geçenlerden ol 

Mevla’yı anarak şakıyan diller
Seher vakti figan eden bülbüller
Diz çöküp semaya açılan eller 
Gözünden yaşları saçanlardan ol

Yaptırdığın hanlar virane olur 
İnsan ettiğini inan ki bulur
Kısmet kime ise bak ona kalır
Zamanında hasat biçenlerden ol

Tevazu hoşgörü olmalı huyun 
İyi ahlak temiz olursa soyun
Mübarek beldede ayrılır payın 
Kâbe’de zemzemi içenlerden ol

Yolunda olmazsan kalırsın yersiz
İdris’im âşıklık olur mu pirsiz
Yaradan’a sığın kalma çaresiz
Ahrete imanlı göçenlerden ol