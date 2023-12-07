Dünya imtihandır bakın bizlere
Doğru yolu bulup seçenlerden ol
Kuranda ayetler yazar sizlere
Sırat köprüsünden geçenlerden ol
Mevla’yı anarak şakıyan diller
Seher vakti figan eden bülbüller
Diz çöküp semaya açılan eller
Gözünden yaşları saçanlardan ol
Yaptırdığın hanlar virane olur
İnsan ettiğini inan ki bulur
Kısmet kime ise bak ona kalır
Zamanında hasat biçenlerden ol
Tevazu hoşgörü olmalı huyun
İyi ahlak temiz olursa soyun
Mübarek beldede ayrılır payın
Kâbe’de zemzemi içenlerden ol
Yolunda olmazsan kalırsın yersiz
İdris’im âşıklık olur mu pirsiz
Yaradan’a sığın kalma çaresiz
Ahrete imanlı göçenlerden ol