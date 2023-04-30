Kuyuya taş atsa delinin biri

Çekemezse kırk akıla yuh olsun

Sıcacık kalbine sevgi tohumu

Ekemezse kırk akıla yuh olsun

Akıllılar uzak etmez yakını

Gerçeklere göç ettirir akını

Cehaletin o çürümüş kökünü

Sökemezse kırk akıla yuh olsun

Kırk akıllı bir deliye yetmez mi?

Attığı taş hedefine gitmez mi?

Akıl tarlasında meyve bitmez mi?

Dikemezse kırk akıla yuh olsun

Vazife ver boş boşuna gezene

Dur demeli garibanı ezene

Memleketin dirliğini düzene

Sokamazsa kırk akıla yuh olsun

Akıllıysa kuyuları kapatsın

Deliler taşını dışını atsın

Aradaki fırsatçıyı çatlatsın

Bükemezse kırk akıla yuh olsun

Âşık İdris söyler şiirdir bu ya

Sefer düzenlenir yıldıza aya

Bir taş için inerlerse kuyuya

Çıkamazsa kırk akıla yuh olsun