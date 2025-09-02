WMO, La Nina ve sıcaklık artışına neden olan El Nino hava olayının etkisine ilişkin bir güncelleme rapor yayımladı.

Raporda, "La Nina, eylülden itibaren hava ve iklim modellerini etkilemeye başlayabilir. Ancak La Nina'nın geçici soğuma etkisine rağmen sıcaklıkların dünyanın büyük bir bölümünde ortalamanın üzerinde olması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu Ay Başlayacak

Mart 2025’ten bu yana El Nino ve La Nina koşullarının görülmediği, nötr iklim koşullarının devam ettiği belirtilen raporda, Ekvator Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklık anomalilerinin ortalamaya yakın seyrettiği ve bu durumun muhtemelen bu ay başlayacak La Nina olayının ortaya çıkmasına kademeli olarak zemin hazırlayabileceği bildirildi.

Raporda, eylül-kasım aylarında kuzey yarım küre ve güney yarım kürenin büyük bölümünde sıcaklıkların normalin üzerinde olmasının beklendiği aktarıldı.

“Önemli Bir İstihbarat Aracı”

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "El Nino ve La Nina için mevsimsel tahminler ve bunların hava durumumuz üzerindeki etkileri önemli bir iklim istihbarat aracıdır" ifadelerini kullandı.

Saulo, bu tahminlerin tarım, enerji, sağlık ve ulaştırma gibi kilit sektörlerde milyonlarca dolarlık ekonomik tasarruf sağladığını, ayrıca hazırlık ve müdahale eylemlerine rehberlik etmek için kullanıldığında binlerce hayat kurtardığını vurguladı.

Yozgat’ta Bu Kış Sert Mi Geçecek?

Sonbaharın yavaş yavaş etkisini hissettireceği Yozgat’ta vatandaşların aklındaki en önemli soru bu kışın nasıl geçeceği oldu. İç Anadolu’nun sert iklimiyle bilinen kentte meteorolojik veriler ve geçmiş yılların ortalamaları, bu yıl da soğuk ve karlı bir kış yaşanacağına işaret ediyor.

-5 Dereceye Kadar Düşecek

Meteoroloji verilerine göre Yozgat’ta en soğuk aylar olan ocak ve şubatta gece sıcaklıklarının -5 dereceye kadar düşmesi, gündüz ise en fazla 2 ila 4 dereceye ulaşması bekleniyor. Yağış miktarı ise aylık ortalama 65-70 milimetre civarında olacak. Bu da kar yağışının sık görüleceği ve kentin kış boyunca beyaz örtüyle kaplanacağı anlamına geliyor.

Bu Kış Da Sert Geçecek

Yozgatlılar için soğuk hava ve kar çok da sürpriz değil. Fakat özellikle son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle zaman zaman sert kışların yerini daha ılıman mevsimlerin aldığı da biliniyor. Yine de uzmanlar, bu yıl Yozgat’ta tipik karasal iklim koşullarının hâkim olacağını ve kışın sert geçeceğini öngörüyor.

Kışın zorlu koşullarına hazırlık yapan vatandaşlar ise şimdiden soba ve kömür alışverişine yöneldi. Esnaf, kar lastiği ve kışlık giysilere olan talebin artmaya başladığını belirtiyor. Hazırlıklara başlayan Yozgatlılar, “Biz kışa alışığız ama bu yıl daha sert olacak deniyor. Şimdiden tedbirimizi alıyoruz” dedi.