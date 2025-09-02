Ziyaretlerin ilk durağı, kısa süre önce yapımı tamamlanan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Altınkaynak, okul binasını gezerek yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Altınkaynak, ardından Zeynel Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile erkek öğrenci pansiyonunu ziyaret etti. Buradaki çalışmaları da inceleyen Altınkaynak, okul yöneticilerinden bilgi aldı.

Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Ziyaretler kapsamında Fatih İlkokulu’nda düzenlenen uyum haftası etkinliklerine katılan Altınkaynak, öğrencilerle buluştu. Öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Altınkaynak, Boğazlıyan’da yapılan eğitim yatırımlarının öğrencilerin daha modern ve donanımlı ortamlarda öğrenim görmesine katkı sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.