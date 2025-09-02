Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı yayınlanan “Güvenle Yaşamak” bülteninde şiddet türleri, şiddetle mücadele, okullarda alınacak önlemler ve ailelere tavsiyelere yer verildi.

Güvenli Yaşam Başlıklı Bülten

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinç düzeyini artırmak amacıyla "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" başlıklı bülten yayımladı.

Şiddeti Anlamak Ve Psikoloji Üzerine Çalışma Yayında

MEB tarafından yayınlanan bültende “Şiddeti anlamak” başlığı altında fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik, dijital ve sosyal şiddet tanımları yapılırken, akran zorbalığı, siber zorbalık ana başlık altında ele alındı. Şiddetin etkilerinin de değerlendirildiği bültende, “Şiddeti önlemek mümkün mü” başlığı altında erken uyarı sinyalleri, okul temelli müdahaleler, aile odaklı mücadeleler ele alındı. Bültende bakanlık tarafından yapılan çalışmalara da yer verildi.

Şiddet Kapsamlı Bir Sorun

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bülten için bir yazı kaleme aldı. Bakan Tekin, “Şiddet, bireyler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin ötesinde, toplumsal düzeni ve güvenliği zedeleyen, çok katmanlı ve kapsamlı bir sorundur. Fiziksel, psikolojik ya da ekonomik şiddet türleri insanların temel hak ve özgürlüklerini engellemekte, insanların güvende oldukları duygusunu, sosyal ilişkilerini ve toplumsal iş birliğini olumsuz etkilemektedir” dedi.

Eğitim Sayesinde Şiddet Önlenebilir

Şiddetin toplumsal bir risk olduğunun altını çizen Bakan Tekin, “Etkin politikalar, kapsamlı farkındalık çalışmaları, etkili bireysel ve toplumsal müdahaleler ile güçlü bir toplumsal irade sayesinde şiddet önlenebilir” ifadelerini kullandı.