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Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Yozgat’ta yapılacak olan kutlamaları vatandaşlar merak ediyor. Peki, Cumhuriyet bayramında Yozgat’ta neler yapılacak. İşte detaylar:

28 Ekim 2023, Cumartesi:

13:30 - Çelenk Sunma Programı

Yer: Cumhuriyet Meydanı

14:00 - 100. Yıl Hatıra Ormanı Ağaç Dikimi

Yer: Kentpark İtfaiye arkası mevki

29 Ekim 2023 Pazar:

09:30 - Tebrikat Töreni

Yer: Valilik Makamı

10:00 - Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni

Yer: Cumhuriyet Meydanı

18:00 - Fener Alayı

Yer: Saat Kulesi - Yimpaş AVM Arası

19:00 - Cumhuriyet Resepsiyonu

Yer: Valilik Zemin Kat

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında Yozgat, ulusal kutlamalara ve coşkuya uygun şekilde bir dizi etkinliği ev sahipliği yapacak. Vatandaşlar, bu özel yılda Yozgat'ta gerçekleşecek etkinliklere katılarak Cumhuriyet sevgilerini bir kez daha yürekten ifade edebilecekler.

Kutlama programının ayrıntıları için yer ve saat bilgilerine dikkat etmeyi unutmayın. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları Yozgat'ta büyük bir birlik ve beraberlik ruhuyla kutlanacak. (Melike Aslı Arslan)