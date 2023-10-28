Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Yozgat’ta yapılacak olan kutlamaları vatandaşlar merak ediyor. Peki, Cumhuriyet bayramında Yozgat’ta neler yapılacak. İşte detaylar:
28 Ekim 2023, Cumartesi:
13:30 - Çelenk Sunma Programı
Yer: Cumhuriyet Meydanı
14:00 - 100. Yıl Hatıra Ormanı Ağaç Dikimi
Yer: Kentpark İtfaiye arkası mevki
29 Ekim 2023 Pazar:
09:30 - Tebrikat Töreni
Yer: Valilik Makamı
10:00 - Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni
Yer: Cumhuriyet Meydanı
18:00 - Fener Alayı
Yer: Saat Kulesi - Yimpaş AVM Arası
19:00 - Cumhuriyet Resepsiyonu
Yer: Valilik Zemin Kat
Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında Yozgat, ulusal kutlamalara ve coşkuya uygun şekilde bir dizi etkinliği ev sahipliği yapacak. Vatandaşlar, bu özel yılda Yozgat'ta gerçekleşecek etkinliklere katılarak Cumhuriyet sevgilerini bir kez daha yürekten ifade edebilecekler.
Kutlama programının ayrıntıları için yer ve saat bilgilerine dikkat etmeyi unutmayın. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları Yozgat'ta büyük bir birlik ve beraberlik ruhuyla kutlanacak. (Melike Aslı Arslan)Kaynak: İleri Gazetesi