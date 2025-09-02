Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat GSK Kadın Hentbol Takımı’nı kabul etti.

Vali Mehmet Ali Özkan, Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgat GSK Kadın Hentbol Takımı oyuncuları, teknik heyeti ve yöneticilerini makamında kabul etti.

Takımın yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi alan Vali Özkan, sporun birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini vurgulayarak, “İlimizi Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde temsil edecek olan takımımıza başarılar diliyorum. Sporcularımızın elde edeceği her başarı, Yozgat’ın tanıtımına da katkı sağlayacaktır” dedi.

Ziyaret sonunda Vali Özkan, sporculara ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti.