Hedef Sıfır Can Kaybı

Yozgat Valiliği, trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının yaşanmaması için sürücülere kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, “Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, daha fazla canımız yanmasın” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların güvenliği için yol kontrollerinin artırıldığı ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.