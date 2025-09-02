Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, yapımı devam eden külliye inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten kritik uyarı: Yangın riski zirvede
Valilikten kritik uyarı: Yangın riski zirvede
İçeriği Görüntüle

İnşaatta Sona Yaklaşılıyor2

Müftüsü Elveren yaptığı açıklamada, cami inşaatındaki nakış işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğu, mermer nakış çalışmalarının ise tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

İnşaatta Sona Yaklaşılıyor

Elveren, “Bu hayırlı hizmetin en kısa zamanda tamamlanabilmesi için vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Yapılacak her katkı, bu kutsal mekânın bir an önce ibadete açılmasına vesile olacaktır. Hayra vesile olan, hayrı işlemiş gibidir” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi