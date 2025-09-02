Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, yapımı devam eden külliye inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Müftüsü Elveren yaptığı açıklamada, cami inşaatındaki nakış işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğu, mermer nakış çalışmalarının ise tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Elveren, “Bu hayırlı hizmetin en kısa zamanda tamamlanabilmesi için vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Yapılacak her katkı, bu kutsal mekânın bir an önce ibadete açılmasına vesile olacaktır. Hayra vesile olan, hayrı işlemiş gibidir” ifadelerine yer verdi.