Yozgat Valiliği, trafikte cep telefonu kullanımının hayati risklere yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Valilik, araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenmenin kaza yapma riskini 23 kat arttırdığını vurguladı.

Açıklamada, güvenli bir sürüş ve can güvenliği için trafikteyken cep telefonunu eline almayıp, sürücülerin dikkatlerini yola odaklamaları gerektiğini belirtti.

Valilik, farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında, “Sen konuşurken hayat susabilir” sloganını ön plana çıkararak, araç kullanırken telefonla ilgilenmenin yaratabileceği tehlikeleri vurguladı.

Sürücülerden, trafikte daha güvenli bir sürüş için telefonlarını ellerine almamaları istendi. Yozgat Valiliği açıklamasında, dikkatsiz sürüşün hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını riske attığını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Araç kullanırken cep telefonu ile ilgilenmek kaza yapma riskini 23 kat arttırmaktadır. Daha güvenli bir sürüş ve can güvenliği için trafikteyken telefonunuzu elinize almayın.”

Valilik, trafik kazalarını en aza indirmek ve sürücü farkındalığını artırmak için emniyet güçleri ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Araç kullanırken cep telefonuyla arama yapmak, çalan telefona cevap vermek, numara çevirmek gibi davranışlar sürücünün dikkatinin dağılmasına, konsantrasyonunun bozulmasına neden olarak kazaya yol açabilir. Aracın güvenli bir biçimde yol alması her şeyden önce sürücünün sorumluluğu altındadır. Bu nedenle bütün sürücüler aracı kontrol etmesini güçleştiren bu durumları öğrenerek kaza riskini azaltmaya yönelik önlemler alabilirler. Araç içinde cep telefonunu kapalı tutmak bu açıdan en etkili önlemdir.

Cep telefonlarının kullanımı sırasında sürücüler daha fazla hata yapmakta, bazı tehlikeli durumların ya hiç farkına varamamakta ya da önlem almakta geç kalmaktadırlar.

Cep telefonunu kullanımı yalnızca numara çevirirken ya da konuşurken değil, telefon beklerken ve görüşme bittikten sonraki süre içinde bile kaza riskini arttırıcı bir etki yapmaktadır.

Deneyim Riski Azaltmıyor

Sürücünün deneyimli olması veya cep telefonu kullanmaya alışkın olması da riski azaltmaya yetmemektedir. Hem telefon kullanmaya alışkın hem de deneyimli sürücüler oldukları halde bu kişilerin iki-üç kat daha fazla hata yaptıkları gözlenmiştir.

Telefonu Kapalı Tutun!

Son yıllarda yapılan araştırmalar cep telefonu kullanımının kişiyi fiziksel olarak meşgul etmesinden çok artan zihinsel faaliyet ve buna bağlı olarak dikkatin dağılması, konsantrasyonun bozulması nedeniyle kaza riskini arttırdığına işaret etmektedir. Bu nedenle: En etkili önlem araç kullanırken cep telefonunu kapalı tutmaktır.