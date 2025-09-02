İş dünyasındaki başarıları olan Çiftlik, şair kimliğiyle de tanınıyordu.

Iğdır’ın Aralık ilçesinde iş dünyasında önemli bir yere sahip olan ve aynı zamanda şiirleriyle de tanınan Nejdet Çiftlik, 2 Eylül 2025 tarihinde hayatını yitirdi.

Bölgede girişimciliği, sosyal kişiliği ve edebiyata olan ilgisiyle tanınan Çiftlik’in vefatı, ailesi, sevenleri ve bölge halkı arasında derin bir hüzne boğdu.

Kentin renkli simaları arasında gösterilen Çiftlik’in ardından birçok kişi taziye mesajlarıyla acıyı paylaştı.

Cenazesi 3 Eylül Çarşamba günü öğle namazından sonra memleketi Aşağı Çiftlik Köyü’nde toprağa verilecek.

Nejdet Çiftlik’in ani kaybı, sadece iş dünyasında değil, sanat ve edebiyat çevrelerinde de büyük bir boşluk yarattı.