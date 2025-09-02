Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Marziye İbrahim Ertek İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek yönetici ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulda Yürütülen Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı

Ziyaret kapsamında okulda yürütülen çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, öğretmenlerle de sohbet etti.

Öğretmenlere çalışmalarında başarı dileklerinde bulunan Doğan, eğitim sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Fedakarlı Bireyler Yetişecek"

Eğitim ortamlarını yakından takip ettiklerini belirten Doğan, “Öğretmenlerimizin fedakârlığı ve öğrencilerimizin gayretiyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin hedeflediği yetkin ve erdemli bireyler yetiştirilecektir” dedi.