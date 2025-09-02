Adıgözel, yaptığı yazılı açıklamada, tarımın Türkiye’nin temel direklerinden biri olmasına rağmen Yozgat çiftçisinin hükümet politikaları nedeniyle yok olma noktasına geldiğini belirtti.

Pancar fiyatlarının üreticinin girdi maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu dile getiren Adıgözel, “Hükümetin pancar alım fiyatlarını açıklamakta gecikmesi, üreticiyi belirsizlik içinde bırakıyor. Bu durum, çiftçinin emeğinin karşılığını almasını engelliyor” dedi.

Yozgatlı çiftçilerin en büyük sorunlarından birinin de kota uygulaması olduğuna dikkati çeken Adıgözel, şunları kaydetti: “Devletin üreticilere uyguladığı kota, çiftçinin üretim kapasitesini kullanmasına engel oluyor. Bu durum sadece çiftçiyi zarara uğratmıyor, aynı zamanda yerel ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Çiftçilerimizin talebi, kota uygulamasının kaldırılması ve daha serbest piyasa koşullarında üretim yapılabilmesidir.”

Çiftçilerin desteklenmek yerine ağır yüklerle karşı karşıya bırakıldığını savunan Adıgözel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hükümet tarımda destekten çok baskı uyguluyor. Çiftçilere verilen destekler zamlarla eriyor, kredi borçları birikiyor. Bu sistemde tarımda sürdürülebilirlik mümkün değildir. Yozgat çiftçisinin refahını artıracak gerçekçi fiyat politikaları ve serbest piyasa düzeni acilen sağlanmalıdır.”

Adıgözel, çiftçilerin sorunlarının görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek, “Tarımın güvencesi olan çiftçi, hükümetin ilgisizliği ve yanlış politikalarına kurban edilmemelidir. Pancar fiyatları makul seviyelere çekilmeli, kota uygulamaları kaldırılmalı ve devlet çiftçiye yönelik doğru politikalar üretmelidir. Aksi takdirde Yozgat çiftçisi daha fazla mağdur olacak, tarım sektörü büyük darbe alacaktır” ifadelerini kullandı.