Olur, olmaz kimse ahkâm kesmesin

Sabri tahammülü dolu Yozgat’ın

Namertler yurduma tohum ekmesin

Şeytana kapalı yolu Yozgat’ın

Mertleri sayılmaz namerdi azdır

Kötü söz söylemek kindir garezdir

Kim yobaz diyorsa kendi yobazdır

Haktan ayrı düşmez kulu Yozgat’ın

Bir kere yiğitlik tutmuş mayası

Onu tanır Avrupası dünyası

Ahmet Efendisi âşıklar hası

Bükülmez bileği kolu Yozgat’ın

Davullu zurnalı telleri ile

Misafir perverdir dilleri ile

Çapanoğlu cami pirleri ile

Gönüllerde açar gülü Yozgat’ın

Yaşama haz katar çamlık bucağı

Kozalak yakarlar tüter ocağı

Açıkdır yiğide her an kucağı

Şekersiz güzeldir balı Yozgat’ın

Âşık İdris söyler Yozgat ilimdir

Sevgisi gönlümde dilim dilimdir

İlham söyletiyor yazan elimdir

Yiğidin harmanı hali Yozgat’ın