Mecliste de yedi yiğit bakan var
Hain karşısında durana kurban
Süleyman Soylu’yla Hulusi Akar
Düşmanı ininde vurana kurban
Mevlüt Çavuşoğlu sıradan sayma
Ömer Çeliğinde sözünden cayma
Yanlış çirkeflerin lafını duyma
Ecdadın torunu turana kurban
Fuat Oktay Bekir Bozdağ hemşerim
Abdulkadir Akgül Yusuf Başer’im
Hepsi de canlarım hürmet ederim
Bu vatana helik örene kurban
Tilki dağa çıkar boşa avlanır
Kurnazlıkla namalanıp tavlanır
Sırtarınca dişi çıkar devlenir
Zalimin belini kırana kurban
Bostanı nideyim bağı nideyim
Vatan parçalansa nere gideyim
Kökünü kırmaya yemin edeyim
PKK’dan hesap sorana kurban
Bir bez parçasıdır demeyin sakın
ALLAH için al rengine bir bakın
Yoluna kan verdik hep akın akın
Bayrağı bağrına sarana kurban
İhanet yanına kalmayacak kar
Şerefsizde aranır mı namus ar
HDP’yi savunmalar aşikar
Son hedefe gidip varana kurban
Türk’üz Türk’ten başka dostumuz yoktur
İçte dışta namussuzlar pek çoktur
Tecelli edecek ilahi taktir
Çarpışarak canı verene kurban
Bir çürük temele faydamı çatı
Doğru söz yerinde olmalı katı
Fatihim denize sürdü kıratı
Tekbirle Kabe’yi görene kurban
Bazı partililer kulağı sağır
Beş lider günahı yüz tondan ağır
Soldan medet umma Mevla’ya çağır
Alfabeniz yanlış kurana kurbani
Kaptanlar acemi gemiler batar
Lüzumsuzlar geçse vatanı satar
Akar askeriyle pusuda yatar
Hainin sırrına erene kurban
Türkün varlığını tüm dünya bildi
Malazgirt’te düşman kaçtı yenildi
Askerim namlunun pasını sildi
Zaferin gülünü derene kurban
Her gün bir yenisi bu acı dinmez
Amerika destek verirde denmez
Şehidimin hakkı vebal ödenmez
Ölürken cenneti görene kurban
Geçmişte tarihi biz böyle yazdık
Sınırları şehit kanıyla çizdik
Kafir çemberini imanla bozduk
Görünmez hedefi yarana kurban
Hürriyetim damarımda akan kan
Her şeyden üstündür bu aziz vatan
Uğruna ölürüm olursa çatan
Düşmanı yerlere serene kurban
Yüce TÜRK milleti cumhuruna bak
Tüm dünya çevirir bize tüfek tank
Kimseden çekinmez anlı açık ak
Haydi koç yiğidim cerene kurban
Çelik duvar örer etten ordumuz
Hava kara deniz bizim yudumuz
Dünyaya bedeldir dağda kurdumuz
Dost bağına giren yarene kurban
Vatan için ölüm bize ne mutlu
Al bayrağım dalgalansın umutlu
Bir vurana karşılığı bin katlı
İHA’ları harbe sürene kurban
Masuma pamuktur zalime demir
Canın kıymeti yok alınca emir
Hakka gidişine şahadet denir
Varıp mevzilere girene kurban
Yabancı ülkeler haini görün
Türk milleti kimdir bilene sorun
Âşık İdris hazır bugün ve yarın
Düşman defterini dürene kurban