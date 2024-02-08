Mecliste de yedi yiğit bakan var

Hain karşısında durana kurban

Süleyman Soylu’yla Hulusi Akar

Düşmanı ininde vurana kurban

Mevlüt Çavuşoğlu sıradan sayma

Ömer Çeliğinde sözünden cayma

Yanlış çirkeflerin lafını duyma

Ecdadın torunu turana kurban

Fuat Oktay Bekir Bozdağ hemşerim

Abdulkadir Akgül Yusuf Başer’im

Hepsi de canlarım hürmet ederim

Bu vatana helik örene kurban

Tilki dağa çıkar boşa avlanır

Kurnazlıkla namalanıp tavlanır

Sırtarınca dişi çıkar devlenir

Zalimin belini kırana kurban

Bostanı nideyim bağı nideyim

Vatan parçalansa nere gideyim

Kökünü kırmaya yemin edeyim

PKK’dan hesap sorana kurban

Bir bez parçasıdır demeyin sakın

ALLAH için al rengine bir bakın

Yoluna kan verdik hep akın akın

Bayrağı bağrına sarana kurban

İhanet yanına kalmayacak kar

Şerefsizde aranır mı namus ar

HDP’yi savunmalar aşikar

Son hedefe gidip varana kurban

Türk’üz Türk’ten başka dostumuz yoktur

İçte dışta namussuzlar pek çoktur

Tecelli edecek ilahi taktir

Çarpışarak canı verene kurban

Bir çürük temele faydamı çatı

Doğru söz yerinde olmalı katı

Fatihim denize sürdü kıratı

Tekbirle Kabe’yi görene kurban

Bazı partililer kulağı sağır

Beş lider günahı yüz tondan ağır

Soldan medet umma Mevla’ya çağır

Alfabeniz yanlış kurana kurbani

Kaptanlar acemi gemiler batar

Lüzumsuzlar geçse vatanı satar

Akar askeriyle pusuda yatar

Hainin sırrına erene kurban

Türkün varlığını tüm dünya bildi

Malazgirt’te düşman kaçtı yenildi

Askerim namlunun pasını sildi

Zaferin gülünü derene kurban

Her gün bir yenisi bu acı dinmez

Amerika destek verirde denmez

Şehidimin hakkı vebal ödenmez

Ölürken cenneti görene kurban

Geçmişte tarihi biz böyle yazdık

Sınırları şehit kanıyla çizdik

Kafir çemberini imanla bozduk

Görünmez hedefi yarana kurban

Hürriyetim damarımda akan kan

Her şeyden üstündür bu aziz vatan

Uğruna ölürüm olursa çatan

Düşmanı yerlere serene kurban

Yüce TÜRK milleti cumhuruna bak

Tüm dünya çevirir bize tüfek tank

Kimseden çekinmez anlı açık ak

Haydi koç yiğidim cerene kurban

Çelik duvar örer etten ordumuz

Hava kara deniz bizim yudumuz

Dünyaya bedeldir dağda kurdumuz

Dost bağına giren yarene kurban

Vatan için ölüm bize ne mutlu

Al bayrağım dalgalansın umutlu

Bir vurana karşılığı bin katlı

İHA’ları harbe sürene kurban

Masuma pamuktur zalime demir

Canın kıymeti yok alınca emir

Hakka gidişine şahadet denir

Varıp mevzilere girene kurban

Yabancı ülkeler haini görün

Türk milleti kimdir bilene sorun

Âşık İdris hazır bugün ve yarın

Düşman defterini dürene kurban