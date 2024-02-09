Ak düşerse kirpiğine kaşına 
İhtiyarın sevilmesi güç olur 
Ellerini yumruk edip başına 
Dayayıpta düşünürsen geç olur

Duyguların yeri gerçeğe kalır
Yıllar ki ömründen çok şeyler alır
Sevenin tükenir dostların ölür
Vakit gelir ömür biter heç olur

Gün gelir ki yaren kalmaz yar kalmaz
Gönüllerde gireceğin yer kalmaz
Ağla ağla gözlerinde fer kalmaz
Duyguların nefret olur öç olur

Sen ağlarken bana gülmek olur mu?
Kavuşmayan gönül huzur bulur mu?
İdris’im dünyada sensiz kalır mı?
Bu hasretlik kefenimi biç olur