Ak düşerse kirpiğine kaşına
İhtiyarın sevilmesi güç olur
Ellerini yumruk edip başına
Dayayıpta düşünürsen geç olur
Duyguların yeri gerçeğe kalır
Yıllar ki ömründen çok şeyler alır
Sevenin tükenir dostların ölür
Vakit gelir ömür biter heç olur
Gün gelir ki yaren kalmaz yar kalmaz
Gönüllerde gireceğin yer kalmaz
Ağla ağla gözlerinde fer kalmaz
Duyguların nefret olur öç olur
Sen ağlarken bana gülmek olur mu?
Kavuşmayan gönül huzur bulur mu?
İdris’im dünyada sensiz kalır mı?
Bu hasretlik kefenimi biç olur