Ak düşerse kirpiğine kaşına

İhtiyarın sevilmesi güç olur

Ellerini yumruk edip başına

Dayayıpta düşünürsen geç olur

Duyguların yeri gerçeğe kalır

Yıllar ki ömründen çok şeyler alır

Sevenin tükenir dostların ölür

Vakit gelir ömür biter heç olur

Gün gelir ki yaren kalmaz yar kalmaz

Gönüllerde gireceğin yer kalmaz

Ağla ağla gözlerinde fer kalmaz

Duyguların nefret olur öç olur

Sen ağlarken bana gülmek olur mu?

Kavuşmayan gönül huzur bulur mu?

İdris’im dünyada sensiz kalır mı?

Bu hasretlik kefenimi biç olur