Namert dostu neyleyim
Mert düşmanım olsun yeter
Özüm turap eyleyeyim
Acı bana kalsın yeter

Boyumca çamura battım
Yıllardır acıyla yattım 
Neyim varsa toptan sattım
Söz yerini bulsun yeter

Hayâsızlar sökmüş örkün 
Kulu olmuş malın mülkün
Onurlu şerefli Türkün
Kapısını çalsın yeter

Dünyayı almış bir sancı
Şeytanın aslı yalancı
Şaşırıp kalmış kervancı 
Doğru yola salsın yeter

Fatih misali kumandan
Taviz verir mi vatandan 
Hükmü kanunu Kuran’dan 
Feyizini alsın yeter

Âşık İdris görenlerin
Eyüp gibi erenlerin
Demi devran sürenlerin
Yollarında ölsün yeter