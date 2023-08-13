Namert dostu neyleyim
Mert düşmanım olsun yeter
Özüm turap eyleyeyim
Acı bana kalsın yeter
Boyumca çamura battım
Yıllardır acıyla yattım
Neyim varsa toptan sattım
Söz yerini bulsun yeter
Hayâsızlar sökmüş örkün
Kulu olmuş malın mülkün
Onurlu şerefli Türkün
Kapısını çalsın yeter
Dünyayı almış bir sancı
Şeytanın aslı yalancı
Şaşırıp kalmış kervancı
Doğru yola salsın yeter
Fatih misali kumandan
Taviz verir mi vatandan
Hükmü kanunu Kuran’dan
Feyizini alsın yeter
Âşık İdris görenlerin
Eyüp gibi erenlerin
Demi devran sürenlerin
Yollarında ölsün yeter