Dile destan sevdanın hasret kokar her yanı

Sez demek kolay amma sezemedim sevdiğim

Bursa ilinde başlar seyri sefer zamanı

Gez demek kolay amma gezemedim sevdiğim

İlmek ilmek gecemi yumak yapmış her düğüm

Her desenden bin kahır bir çiledir ördüğüm

Öyle bir an gelir ki dertler olur kördüğüm

Çöz demek kolay amma çözemedim sevdiğim

Senden ayrı dert çekerim gelmez ki hiç ardı

Hasret yokluk gam ile bir kazanda tam kardı

En son haber beklerken dertler içimi sardı

Kız demek kolay amma kızmadım sevdiğim

Çok gezmekten yoruldum sığındım bir limana

Bin bir türlü sır çözdüm her sır delil imana

Her gördüğüm bir değer hepsi ayrı bir mana

Yaz demek kolay amma yazamadım sevdiğim

Hiçbir şeyden sarsılmaz bu sevdanın temeli

Bülbülün figanında güldür en son emeli

Yaşayan bir ölüyüm kabir seçtim yâd eli

Kaz demek kolay amma kazamadım sevdiğim

Âşık İdris hasretim ben o yâre naçarım

Kimsesizim yalnızım dosta kucak açarım

Gönül denen kovanda bal yapıyor bak arım

Süz demek kolay amma süzemedim sevdiğim