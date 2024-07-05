Dile destan sevdanın hasret kokar her yanı
Sez demek kolay amma sezemedim sevdiğim
Bursa ilinde başlar seyri sefer zamanı
Gez demek kolay amma gezemedim sevdiğim
İlmek ilmek gecemi yumak yapmış her düğüm
Her desenden bin kahır bir çiledir ördüğüm
Öyle bir an gelir ki dertler olur kördüğüm
Çöz demek kolay amma çözemedim sevdiğim
Senden ayrı dert çekerim gelmez ki hiç ardı
Hasret yokluk gam ile bir kazanda tam kardı
En son haber beklerken dertler içimi sardı
Kız demek kolay amma kızmadım sevdiğim
Çok gezmekten yoruldum sığındım bir limana
Bin bir türlü sır çözdüm her sır delil imana
Her gördüğüm bir değer hepsi ayrı bir mana
Yaz demek kolay amma yazamadım sevdiğim
Hiçbir şeyden sarsılmaz bu sevdanın temeli
Bülbülün figanında güldür en son emeli
Yaşayan bir ölüyüm kabir seçtim yâd eli
Kaz demek kolay amma kazamadım sevdiğim
Âşık İdris hasretim ben o yâre naçarım
Kimsesizim yalnızım dosta kucak açarım
Gönül denen kovanda bal yapıyor bak arım
Süz demek kolay amma süzemedim sevdiğim