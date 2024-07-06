Huzuru gurbette aradım durdum

Gusambil ilinde geçiyor yıllar

Ah çekip yaralı sineme vurdum

Muhannet çölünde geçiyor yıllar

Ne kadar kazansam hepsi nafile

Dertler peşim sıra gelir kafile

Ömrüm heba oldu eyvah ah ile

Sonbahar selinde geçiyor yıllar

Bazı umduklarım hep boşa çıktı

Yalancı zamansız dünyamı yıktı

Şakir’im tahammül bu canda bıktı

Gurbetin elinde geçiyor yıllar

Bitmiyor feryadım bitmiyor derdim

Sanma ki dünyada murada erdim

Her yüze gülene canımı verdim

Dikenli gülünde geçiyor yıllar

Aşık İdris derki yürümez beden

Mutluyu görmedim gelip de giden

Dünya boştur sanma ki sen kâr eden

Ozanın telinde geçiyor yıllar