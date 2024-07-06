Huzuru gurbette aradım durdum
Gusambil ilinde geçiyor yıllar
Ah çekip yaralı sineme vurdum
Muhannet çölünde geçiyor yıllar
Ne kadar kazansam hepsi nafile
Dertler peşim sıra gelir kafile
Ömrüm heba oldu eyvah ah ile
Sonbahar selinde geçiyor yıllar
Bazı umduklarım hep boşa çıktı
Yalancı zamansız dünyamı yıktı
Şakir’im tahammül bu canda bıktı
Gurbetin elinde geçiyor yıllar
Bitmiyor feryadım bitmiyor derdim
Sanma ki dünyada murada erdim
Her yüze gülene canımı verdim
Dikenli gülünde geçiyor yıllar
Aşık İdris derki yürümez beden
Mutluyu görmedim gelip de giden
Dünya boştur sanma ki sen kâr eden
Ozanın telinde geçiyor yıllar