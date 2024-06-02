İnsan meclisinde saygınlık gerek
Selam alınmalı verdiğin zaman
Ariflere tarif ya niye gerek
Hedef neresidir gördüğün zaman
Kelamını ölçüp biçip de söyle
Âlim ile otur ikamet eyle
Cahille konuşma kâmili dinle
Saygınlığın artar durduğun zaman
Değer ver kişiye değerin olsun
Halden bilenlerin yanına gelsin
Yolladığın adres yerini bulsun
Eyvallah desinler sorduğun zaman
Perişanlık çeken dostu karama
Dokunursan kanar değme yarama
Bazı bazı kusurların var ama
Küskünlüğün başlar kırdığın zaman
Neme gerek deme elin derdine
Boş bırakma baykuş tüner yurduna
Gel İdris’i atma dağlar ardına
Bin pişman olursun vardığın zaman