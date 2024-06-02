İnsan meclisinde saygınlık gerek

Selam alınmalı verdiğin zaman

Ariflere tarif ya niye gerek

Hedef neresidir gördüğün zaman

Kelamını ölçüp biçip de söyle

Âlim ile otur ikamet eyle

Cahille konuşma kâmili dinle

Saygınlığın artar durduğun zaman

Değer ver kişiye değerin olsun

Halden bilenlerin yanına gelsin

Yolladığın adres yerini bulsun

Eyvallah desinler sorduğun zaman

Perişanlık çeken dostu karama

Dokunursan kanar değme yarama

Bazı bazı kusurların var ama

Küskünlüğün başlar kırdığın zaman

Neme gerek deme elin derdine

Boş bırakma baykuş tüner yurduna

Gel İdris’i atma dağlar ardına

Bin pişman olursun vardığın zaman