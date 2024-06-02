İnsan meclisinde saygınlık gerek 
Selam alınmalı verdiğin zaman 
Ariflere tarif ya niye gerek 
Hedef neresidir gördüğün zaman 

Kelamını ölçüp biçip de söyle 
Âlim ile otur ikamet eyle 
Cahille konuşma kâmili dinle
Saygınlığın artar durduğun zaman 

Değer ver kişiye değerin olsun 
Halden bilenlerin yanına gelsin 
Yolladığın adres yerini bulsun 
Eyvallah desinler sorduğun zaman 

Perişanlık çeken dostu karama 
Dokunursan kanar değme yarama 
Bazı bazı kusurların var ama 
Küskünlüğün başlar kırdığın zaman 

Neme gerek deme elin derdine 
Boş bırakma baykuş tüner yurduna 
Gel İdris’i atma dağlar ardına 
Bin pişman olursun vardığın zaman 