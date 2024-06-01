Vay be dünya hile ile

İnsanları yormadın mı

Kandırıp ta eğri yola

Doğru diye sürmedin mi

Nice canlar suyunu içti

Huzur diye seni seçti

Bahar gelmez kışa geçti

Kurutup ta kırmadın mı

Alı aldın mor eyledin

Kolayları zor eyledin

Gönülleri kor eyledin

Çileleri vermedin mi

Şirin gibi gözlerin var

Cezp edici sözlerin var

Nice nice kozların var

Her gün plan kurmadın mı

Kulu kula kul eyledin

Garibana zül eyledin

Geçmez akçe pul eyledin

Ömre duvar örmedin mi



Zengin fakiri ayırdın

Doğru sözümü buyurdun

Tefecileri doyurdun

Demi devran sürmedin mi

Hak aşkını az eyledin

İbadete naz eyledin

Merhameti buz eyledin

Vicdanlara sermedin mi

Canı cana zül eyledin

Uçuruma gel eyledin

Sen İdris’i kül eyledin

Çıngı çıktı görmedin mi