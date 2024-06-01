Vay be dünya hile ile
İnsanları yormadın mı
Kandırıp ta eğri yola
Doğru diye sürmedin mi
Nice canlar suyunu içti
Huzur diye seni seçti
Bahar gelmez kışa geçti
Kurutup ta kırmadın mı
Alı aldın mor eyledin
Kolayları zor eyledin
Gönülleri kor eyledin
Çileleri vermedin mi
Şirin gibi gözlerin var
Cezp edici sözlerin var
Nice nice kozların var
Her gün plan kurmadın mı
Kulu kula kul eyledin
Garibana zül eyledin
Geçmez akçe pul eyledin
Ömre duvar örmedin mi
Zengin fakiri ayırdın
Doğru sözümü buyurdun
Tefecileri doyurdun
Demi devran sürmedin mi
Hak aşkını az eyledin
İbadete naz eyledin
Merhameti buz eyledin
Vicdanlara sermedin mi
Canı cana zül eyledin
Uçuruma gel eyledin
Sen İdris’i kül eyledin
Çıngı çıktı görmedin mi