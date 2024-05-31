Duruşun heybetli bakışın sıcak

Hali güzel vatanımın polisi

Herkese şefkatle açarsın kucak

Kolu güzel vatanımın polisi

Müdürüm amirim komiserim ile

Nice yolsuzları getirir yola

Hazır olur eğer sezerse hile

Eli güzel vatanımın polisi

Bu vatanın varlığına şahitsin

Yaralansan gazi ölsen şehitsin

Sıcak nağmelere gelen ağıtsın

Yolu güzel vatanımın polisi

Zalimleri dürüst yöne çevirdin

İradenle haksızlığı devirdin

Ant içerek yemin ettin söz verdin

Dili güzel vatanımın polisi

Doğruluk yolunda verirsin kursu

Sevmezsin kavgayı benliği hırsı

Senden öğrenenler alacak dersi

Dalı güzel vatanımın polisi

Sivil trafikte toplumda sensin

Dilerim azminiz kötüyü yensin

Vatan senin ruhun sen ise cansın

İli güzel vatanımın polisi

Gündüzünü gecene de eklersin

Elinde silahın nöbet beklersin

Milletine nice sevgi saklarsın

Gülü güzel vatanımın polisi

Aramıza fitne fesat girmesin

Tabip olmayanlar yara sarmasın

Yüce Allah size zeval vermesin

Salı güzel vatanımın polisi

Bütün zalimlerin peşinde sensin

Yoksulun ekmeği aşında sensin

Aşık İdris’inde düşünde sensin

Kulu güzel vatanımın polisi