Duruşun heybetli bakışın sıcak
Hali güzel vatanımın polisi
Herkese şefkatle açarsın kucak
Kolu güzel vatanımın polisi
Müdürüm amirim komiserim ile
Nice yolsuzları getirir yola
Hazır olur eğer sezerse hile
Eli güzel vatanımın polisi
Bu vatanın varlığına şahitsin
Yaralansan gazi ölsen şehitsin
Sıcak nağmelere gelen ağıtsın
Yolu güzel vatanımın polisi
Zalimleri dürüst yöne çevirdin
İradenle haksızlığı devirdin
Ant içerek yemin ettin söz verdin
Dili güzel vatanımın polisi
Doğruluk yolunda verirsin kursu
Sevmezsin kavgayı benliği hırsı
Senden öğrenenler alacak dersi
Dalı güzel vatanımın polisi
Sivil trafikte toplumda sensin
Dilerim azminiz kötüyü yensin
Vatan senin ruhun sen ise cansın
İli güzel vatanımın polisi
Gündüzünü gecene de eklersin
Elinde silahın nöbet beklersin
Milletine nice sevgi saklarsın
Gülü güzel vatanımın polisi
Aramıza fitne fesat girmesin
Tabip olmayanlar yara sarmasın
Yüce Allah size zeval vermesin
Salı güzel vatanımın polisi
Bütün zalimlerin peşinde sensin
Yoksulun ekmeği aşında sensin
Aşık İdris’inde düşünde sensin
Kulu güzel vatanımın polisi