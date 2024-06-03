Bütün insanlığa umut saçarak
Güzel yarınları görebilseydik
Gönül yaylasına yollar açarak
Sevgi köprüleri kurabilseydik
Aldırmasak yalancının sözüne
Düşebilsek doğruların izine
Nefret duvarının iki yüzüne
Dostluk boyasını sürebilseydik
İsmail’in başta Bekir’in fesi
Hiç akıl ermiyor bu neyin nesi
Daha gür çıkardı haklının sesi
Haksıza dersini verebilseydik
Yalan yanlış alınmazdı daramız
Gizli gizli kanamazdı yaramız
Dostlar ile açılmazdı aramız
İnsanlar içine girebilseydik
Âşık İdris sırrın nedeni neden
Toprak olacaktır elbet her beden
Muhabbetten hoş görüden sevgiden
Gerçeklere kafa yorabilseydik