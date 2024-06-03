Bütün insanlığa umut saçarak

Güzel yarınları görebilseydik

Gönül yaylasına yollar açarak

Sevgi köprüleri kurabilseydik

Aldırmasak yalancının sözüne

Düşebilsek doğruların izine

Nefret duvarının iki yüzüne

Dostluk boyasını sürebilseydik

İsmail’in başta Bekir’in fesi

Hiç akıl ermiyor bu neyin nesi

Daha gür çıkardı haklının sesi

Haksıza dersini verebilseydik

Yalan yanlış alınmazdı daramız

Gizli gizli kanamazdı yaramız

Dostlar ile açılmazdı aramız

İnsanlar içine girebilseydik

Âşık İdris sırrın nedeni neden

Toprak olacaktır elbet her beden

Muhabbetten hoş görüden sevgiden

Gerçeklere kafa yorabilseydik