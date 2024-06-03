Bütün insanlığa umut saçarak 
Güzel yarınları görebilseydik 
Gönül yaylasına yollar açarak 
Sevgi köprüleri kurabilseydik 

Aldırmasak yalancının sözüne 
Düşebilsek doğruların izine 
Nefret duvarının iki yüzüne 
Dostluk boyasını sürebilseydik 

İsmail’in başta Bekir’in fesi 
Hiç akıl ermiyor bu neyin nesi 
Daha gür çıkardı haklının sesi 
Haksıza dersini verebilseydik 

Yalan yanlış alınmazdı daramız 
Gizli gizli kanamazdı yaramız 
Dostlar ile açılmazdı aramız 
İnsanlar içine girebilseydik

Âşık İdris sırrın nedeni neden 
Toprak olacaktır elbet her beden 
Muhabbetten hoş görüden sevgiden 
Gerçeklere kafa yorabilseydik