Hayatta kendimizi tam olarak nerede görüyoruz? Bu soruyu hiç kendinize sordunuz mu?

İnsanoğlu var olduğu günden bugüne kadar kendini hayatın olağan akışında hep bir yerlerde konumlandırma çabası içinde olmuştur. Çocukluğumuzdan bugüne kadar biz insanlar, annemizin, babamızın gözünde hep en iyi yerde olmak için çabaladık. Okul çağına geldiğimizde ise arkadaşlarımızın gözünde neredeyiz diye düşünerek, onlarla daha iyi olabilmek için çabaladık, daha sonra öğretmenlerimizin…..

Bu döngü yaşamımız boyunca böylece sürüp gitmeye devam etti devam ediyor. Peki hiç dönüp ben kendim için ne yaptım kendimin gözünde tam olarak neredeyim? Neden hep başkalarına iyi görünmek, onlara kendimi kanıtlamak için uğraşıyorum diye sorup, bunu düşündünüz mü? Bunu düşünüp yaşadığın hayatta başka insanlar için var olmaya çalışmak yerine kendini dinleyip, kendin için var olmayı denemelisin. Biz kendimiz, için var oldukça güçlüyüz, kendimiz için çabaladıkça güçlüyüz. Aslında hayattaki gayemiz de bu olmalı kendimizi mutlu etmek için hayatı olduğu gibi yaşamalıyız. Ailemiz, arkadaşlarımız, sevdiğimiz kişiler vs. onlar mutlu olsun, onlara kendimizi kanıtlamalıyız diye savaşırken, yani birilerini mutlu etmeye çalışırken hayat elimizden akıp gidiyor ve bunun farkına varamıyoruz. Sanmayın ki bu sözlerimle ailenizi, sevdiğinizi unutun onları mutlu etmeyin, hayır tabi ki de onları da mutlu etmeliyiz ama bunu yaparken dönüp hayatımıza bakmalıyız. Benim ömrümden ne kadar gitti. Kendim için ne yaptım. Neden hep başkaları için var olmaya çalıştım. Aslında bu geçen sürede biz yıprandık bunu fark edemedik. Hayatın her alanında birileri memnun olsun diye çabaladık durduk. Aile, ev, okul, iş, eş bunların hepsi olurken kendimizi unuttuk gittik.

Şimdi oturup kendine sorma zamanı bugün kendin için ne yaptın? Unutma sen kendin oldukça değerlisin. Kendin için var olmayı bıraktığın zaman hayatta senin için sadece akıp giden bir zaman olmaktan öteye gitmiyor. O yüzden oturup düşünme vakti;

Ben kendim için mi var oldum, yoksa başkaları için mi ?

Bugün kendin için ne yaptın?