Hiç yüzü gülmemiş kadersiz güzel

Yeter artık yüzün gülsün isterim

Kuruyup yaprağın olmadan gazel

Bu günler geride kalsın isterim

Sırtında gam keder yük etmişsin sen

Gönlünden huzuru yok etmişsin sen

mutluluğu çoktan hak etmişsin sen

Hayallerin gerçek olsun isterim

Bir gönül bulursa gerçek seveni

Bal kaymak bilirmiş acı soğanı

Dilerim Allah’tan kurup yuvanı

Gönlüne hep huzur dolsun isterim

Belli ki bağrına basmışsın taşı

Bir ömür durmamış gözünün yaşı

Gönlüne denk olsun sevdiğin kişi

Senin kıymetin bilsin isterim

Yüreğinin ucu yansın tutuşsun

Dilerim neşene neşe katışsın

Gönlünde bir tane çiçek yetişsin

Âşık İdris bahar gelsin isterim