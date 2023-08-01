Hiç yüzü gülmemiş kadersiz güzel
Yeter artık yüzün gülsün isterim
Kuruyup yaprağın olmadan gazel
Bu günler geride kalsın isterim
Sırtında gam keder yük etmişsin sen
Gönlünden huzuru yok etmişsin sen
mutluluğu çoktan hak etmişsin sen
Hayallerin gerçek olsun isterim
Bir gönül bulursa gerçek seveni
Bal kaymak bilirmiş acı soğanı
Dilerim Allah’tan kurup yuvanı
Gönlüne hep huzur dolsun isterim
Belli ki bağrına basmışsın taşı
Bir ömür durmamış gözünün yaşı
Gönlüne denk olsun sevdiğin kişi
Senin kıymetin bilsin isterim
Yüreğinin ucu yansın tutuşsun
Dilerim neşene neşe katışsın
Gönlünde bir tane çiçek yetişsin
Âşık İdris bahar gelsin isterim