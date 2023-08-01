Hiç yüzü gülmemiş kadersiz güzel
Yeter artık yüzün gülsün isterim
Kuruyup yaprağın olmadan gazel 
Bu günler geride kalsın isterim

Sırtında gam keder yük etmişsin sen 
Gönlünden huzuru yok etmişsin sen 
mutluluğu çoktan hak etmişsin sen 
Hayallerin gerçek olsun isterim 

Bir gönül bulursa gerçek seveni
Bal kaymak bilirmiş acı soğanı 
Dilerim Allah’tan kurup yuvanı
Gönlüne hep huzur dolsun isterim

Belli ki bağrına basmışsın taşı 
Bir ömür durmamış gözünün yaşı
Gönlüne denk olsun sevdiğin kişi
Senin kıymetin bilsin isterim

Yüreğinin ucu yansın tutuşsun 
Dilerim neşene neşe katışsın 
Gönlünde bir tane çiçek yetişsin
Âşık İdris bahar gelsin isterim