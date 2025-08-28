Türkiye ekonomisi, son dönemde açıklanan verilerle birlikte toparlanma sürecine dair umut verici sinyaller vermeye başladı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme, büyüme potansiyelini destekleyen iç talep ve küresel piyasalarda yaşanan dengelenme, ekonomiye pozitif yansıyor. Ancak bu gelişmelere rağmen bazı yapısal kırılganlıkların devam etmesi, sürecin dikkatle yönetilmesi gerektiğini gösteriyor.

Enflasyon Beklentilerinde İyileşme

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Temmuz ayında yıllık enflasyon %33,52’ye geriledi. Bu oran, Haziran’daki %35,05 seviyesinden aşağıda kalarak son 14 ayın en düşük yıllık enflasyonu olarak kayda geçti. Aylık enflasyon ise %2,06 seviyesinde gerçekleşti ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de aynı dönemde yıllık %24,19 seviyesine inerek maliyet baskılarının hafiflediğine işaret etti. Bu tablo, sıkı para politikasının etkilerinin görülmeye başladığını ve enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini gösteriyor.

Borsada Dalgalı Ama Pozitif Seyir

Borsa İstanbul, zaman zaman dalgalı seyir izlese de genel olarak yatırımcı güveninde artış yaşanıyor. Yabancı yatırımcı girişleri ve büyük ölçekli şirketlerin sermaye artırımları, sermaye piyasalarının derinleşmesi adına umut verici bir gelişme. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde özellikle enerji, teknoloji ve ihracata dayalı sektörlerin büyümede lokomotif rol üstleneceğini öngörüyor.

Döviz ve Rezervlerde Denge Arayışı

Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde son haftalarda yaşanan gerilemeye rağmen, genel trenddeki toparlanma çabaları sürüyor. Kurde ise kademeli ve kontrollü bir yükseliş gözleniyor. Uzmanlara göre bu, piyasanın ani şoklardan uzak durmasını sağlayarak öngörülebilirliği artırıyor.

Küresel Rüzgârlar Türkiye’nin Lehine

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine gitmesi bekleniyor. Bu durum, gelişmekte olan ülkeler için sermaye akımlarını destekleyecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve son dönemde ticarette atılan adımlar, küresel sermaye açısından cazibeyi artırıyor.

İhtiyatlı İyimserlik

Ekonomide görülen bu olumlu gelişmelere rağmen, kırılganlıkların tamamen ortadan kalktığını söylemek için erken. Döviz rezervlerindeki dalgalanma, dış ticarette küresel riskler ve iç talepteki dalgalanmalar dikkatle takip edilmesi gereken konular. Ancak alınan yapısal önlemler ve istikrarlı ekonomi yönetimi ile birlikte Türkiye ekonomisinin orta vadede güçlenme yolunda ilerlemesi bekleniyor.

Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi toparlanma sinyalleriyle birlikte güven tazeliyor. Enflasyondaki düşüş, borsadaki canlılık ve küresel sermaye akımlarındaki potansiyel, gelecek dönemde olumlu bir tabloya işaret ediyor. Ancak bu süreçte kırılganlıkların azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için kararlı adımların devam etmesi büyük önem taşıyor.