Super mario ilk oyun olarak bilinen 1985 yılında Japonya’da Nintendo Entertainment System (NES) için piyasaya sürüldü. O tarihten bu yana popülerliğini korudu.

Popülerliğini beyazperdeye taşıyab Super Mario 2023 yılında uyarlama ile sinemaseverlerle buluştu.

Devam Film İle Yeniden

Oyun tarihinin konik karakteri olan süper mario, The Super Mario Bros. Movie'nin devam filmi "The Super Mario Galaxy Movie" adını taşıyacak.

Prodüksiyonu bir süredir devam eden film, 3 Nisan 2026'da gösterime girecek.