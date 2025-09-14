Cumhurbaşkanı Kararı ile 2024-2026 yıllarında uygulanacak hayvancılık desteklemelerinde düzenlemeye gidildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre; büyükbaş hayvancılık destekleri kapsamında buzağı desteği yüzde 40 artırılarak hayvan başına 1400 liraya yükseltildi. Malaklar için destek yüzde 180 artışla hayvan başına 2 bin 800 lira oldu. Küçükbaş hayvancılıkta kuzu ve oğlak başına verilen destek ise geçen yıla göre yüzde 50 artırılarak 300 liraya çıkarıldı. Çoban desteği de 150 baş üzerinden hesaplanarak 1,8 kat artırımla 81 bin lira olarak ödenecek.

Arıcılık desteklerinde ise üretici birliklerine üye olanlara arılı kovan başına 140 lira, üye olmayanlara ise 100 lira verilecek. İpek böceği temel desteği yüzde 10 artırılarak kilogram başına 1100 lira oldu. Tiftik üretiminde temel destek yüzde 100 artışla kilogram başına 160 lira olarak belirlendi.

Yeni Destek Kalemleri Eklendi

Bakanlık tarafından yürütülen aşı programları kapsamında oluşan atıklar için verilen temel destek tutarı, geçen yıla göre yüzde 100 artırıldı. Ayrıca su ürünleri yetiştiriciliğinde de üretilen tür ve üretim şekline göre uygulanan temel destek oranları yükseltildi.

Hayvan gen kaynaklarına yönelik destek miktarları da artırılırken, Ankara keçisi için ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Bu yıl ilk kez uygulanacak hayvan ve sürü sağlığı desteği çerçevesinde, hayvan tanımlama araçları ile bazı aşı bedelleri de destek kapsamına alındı.

Balıkçılara Ek Destek

Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan yedi ilde müsilajdan olumsuz etkilenen balıkçı gemilerine, gemi başına ilave küçük ölçekli balıkçılık desteği verilecek. Su ürünleri desteğinde ayrıca üretici örgütlerinin daha etkin hale gelmesi için birlik ve tanıtım kesinti oranı yüzde 2’den yüzde 3’e yükseltildi.