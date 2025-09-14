EuroBasket 2025’te üst üste yaptığı triple-double’lerle dikkat çeken Alperen Şengün’ün özel hayatı merak konusu oldu. NBA yıldızının sevgilisi Hannah Cherry, modellik ve beden sanatı alanında faaliyet gösteriyor.

Alperen Şengün Kimdir

Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın ve NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çekiyor. Basketbolseverler, genç oyuncunun evli olup olmadığı ve özel hayatına dair detayları merak ediyor.

Hannah Cherry Kimdir?

Alperen Şengün’ün sevgilisi Hannah Cherry, çiftin 13 Nisan 2022’de sosyal medya üzerinden ilişkilerini duyurmasıyla gündeme geldi. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Cherry’nin modellik yaptığı ve özellikle piercing ile beden sanatı alanında uzman olduğu belirtiliyor.

25 Temmuz 2002’de Giresun’da dünyaya gelen Alperen Şengün, pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapıyor. Beşiktaş formasıyla 2020-21 sezonunda Basketbol Süper Ligi tarihinin en genç MVP’si unvanını alan genç basketbolcu, 2021 NBA Seçmeleri’nde 1. tur 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçildi ve aynı gün Houston Rockets’a takas edildi.

EuroBasket 2025’te Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın finale yükselmesinde büyük rol oynayan Şengün, performansıyla taraftarların beğenisini topladı. Hannah Cherry ise sevgilisinin maçlarını kaçırmayarak yanında destek oluyor. Çiftin ilerleyen dönemde evlilik planları yaptığı iddia ediliyor.