Elçin Sangu ve Yunus Özdiken, 6 aydır kendilerine gönderildiği öne sürülen tehdit ve hakaret içerikli mesajlar nedeniyle mahkemeye başvurdu. Çift, söz konusu mesajların itibarlarını zedelediğini ve can güvenliklerini tehlikeye attığını belirterek tedbir kararı aldırdı.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ceren Yılmaz, özellikle gezi içerikleriyle tanınıyor. Yaklaşık 700 bin takipçisi bulunan fenomen, dünya genelinde gerçekleştirdiği seyahatlerle dikkat çekiyor.

Ceren Yılmaz, gezgin kimliğiyle sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Fenomenin mahkemelik olması, takipçileri tarafından özel hayatının yeniden araştırılmasına yol açtı.

Elçin Sangu ve Yunus Özdiken’in başvurduğu dava süreci devam ediyor. Mahkeme, tarafların sunduğu deliller doğrultusunda kararını verecek. Sosyal medya platformlarında yaşanan bu tür olaylar, ünlü isimlerin dijital güvenlik konusundaki hassasiyetini bir kez daha gündeme getirdi.