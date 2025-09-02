Hazırlıklar tamamlanıyor

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenliği ve huzuru için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Başkan Ekinci, okul güzergâhlarında trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri bizim için çok önemli. Bu nedenle okul yollarında trafik düzenlemelerine hassasiyet gösteriyor, gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.

Öte yandan belediye ekipleri, okul çevrelerinde temizlik ve bakım çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor.

Başkan Ekinci, “Ekiplerimiz okul çevrelerinde temizlik, çevre düzenleme ve bakım çalışmalarını özenle yürütüyor. Amacımız, öğrencilerimizin daha temiz, güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.

Başkan Ekinci, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu.