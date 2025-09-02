Ticaret Bakanlığı, iki oyuncağın satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına zararlı ürünleri denetleme çalışmalarını sürdürüyor.

1 Eylül'de duyurulan açıklamada Babyjem markalı "Tavşan Peluş Sırt Çantası" ve Sozzy Toys markalı 'Peluş Oyuncak' güvensiz bulunup satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Neden Güvensiz

Fermuarın tutma klipsi, tork testi sırasında ayrıldı. Tavşanın gözleri, çekme testinde küçük parçalara bölündü. Çanta saplarındaki metal bağlantı noktaları, test şablonlarında çıkıntı yaptı. Bu durumların çocuk sağlığı için tehlike oluşturabileceği vurgulandı.

Bakanlık, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.