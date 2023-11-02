Evi ocağı batırır
İçme bırak sigarayı
Yiğidi yere yatırır
İçme bırak sigarayı

Motor çekişinden düşer
Elinle ayağın şişer
Girer ciğerleri deşer
İçme bırak sigarayı

Üstün kokar leş olursun
İçe içe keş olursun
Kumarbaza eş olursun
İçme bırak sigarayı

Ormanları kır edersin
Her tarafı kir edersin
Gençliğini dur edersin
İçme bırak sigarayı

Kül edersin yeşil yeri
Giden daha gelmez geri 
Yavaş yavaş verin seri
İçme bırak sigarayı

Soluğu derin alırsın 
Yokuşu çıkmaz kalırsın
Sanki çaremi bulursun 
İçme bırak sigarayı

Babam dedem hepsi içti
Görün bakın erken göçtü
Zehir saçan yolu seçti
İçme bırak sigarayı

İdris’im buruşur yüzün 
Duman çöker görmez gözün
Gün geçtikçe çürür özün
İçme bırak sigarayı