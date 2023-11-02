Evi ocağı batırır
İçme bırak sigarayı
Yiğidi yere yatırır
İçme bırak sigarayı
Motor çekişinden düşer
Elinle ayağın şişer
Girer ciğerleri deşer
İçme bırak sigarayı
Üstün kokar leş olursun
İçe içe keş olursun
Kumarbaza eş olursun
İçme bırak sigarayı
Ormanları kır edersin
Her tarafı kir edersin
Gençliğini dur edersin
İçme bırak sigarayı
Kül edersin yeşil yeri
Giden daha gelmez geri
Yavaş yavaş verin seri
İçme bırak sigarayı
Soluğu derin alırsın
Yokuşu çıkmaz kalırsın
Sanki çaremi bulursun
İçme bırak sigarayı
Babam dedem hepsi içti
Görün bakın erken göçtü
Zehir saçan yolu seçti
İçme bırak sigarayı
İdris’im buruşur yüzün
Duman çöker görmez gözün
Gün geçtikçe çürür özün
İçme bırak sigarayı