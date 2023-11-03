Ey yarenler bende ki dertleri
Bir bilen olmaz mı gören olmaz mı?
Onulmaz yaralar açan fertleri
Arayan olmaz mı soran olmaz mı?
Meşakkatli imiş dünyaya gelmem
Ne hikmetse o gün bugün gülemem
Gördüğüm hayal mi düş müdür bilmem
Anlayan olmaz mı yoran olmaz mı?
Seyyah olup çıktım gönül dağına
Hal bilmez birinin düştüm ağına
Bir hoyrat dadandı dostun bağına
Dur diyen olmaz mı vuran olmaz mı?
Sevenlerim ciğerimi dağladı
Ahvalime düşmanlarım ağladı
Yaralarım bir bir kabuk bağladı
Onaran olmaz mı saran olmaz mı?
Bedenim perişan gözlerim dağlı
Urganlar boynumda ilmekler yağlı
Pranga vurulmuş ayaklar bağlı
Çözenler olmaz mı kıran olmaz mı?
Şu fani dünyaya geldim gitmeye
Mümkün mü biçilen ömür yetmeye
Cenaze namazım eda etmeye
Gelenler olmaz mı duran olmaz mı?
Bilmem ki feleğin bana kastı ne
Yaz ayında kar yağdırır üstüme
Okunmaya mezarımın üstüne
Ayetler yazılı kuran olmaz mı?
Âşık İdris yolcu düştüm bir hana
Ben feryat ettikçe vuran vurana
Gün gelir ki elbet bir gün arana
Kara toprak gibi yaren olmaz mı?