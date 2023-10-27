Telefonda güzel sesin duyunca

Uzanıp rahatça yatımı sandın

Ay yıldızdan ayrılıp da kayınca

Gözlerimi uyku tuttu mu sandın

Hep seni özledim bazende ağladım

Bazen durgunlaştım bazen çağladım

Hasretinden yüreğimi dağladım

Yarısını ele sattı mı sandın

Gece gözlerime oldu bir perde

Dedim hey Allahım sabahlar nerde

Ay çakılıp kaldı olduğu yerde

İnip tepelerden batımı sandın

Sevip âşık olmak tatlı bir çile

Adın şiir oldu döküldü dile

Sabah müjdecisi horozlar bile

Uykusundan kalkıp öttümü sandın

Saatler durdular zaman dolmadı

Yıldızların bile şavkı solmadı

Belki bir yıl geçti sabah olmadı

Tan ağarıp şafak attımı sandın

Kimseler kalkmadı daha uyanıp

Silkinip yataktan geç kaldım sanıp

Odunlar tutuşup ocaklar yanıp

Bacalardan duman tüttümü sandın

Senin hasretinden dedim el aman

Unutma sevgili gel zaman zaman

Dağlarda bulut var başımda duman

Seher yeli esip gittimi sandın

Seven sevdiğine varıp erince

Gençleşir âşıklar gönül verince

Bakıp saçlarımı ak ak görünce

Kalbimdeki sevda bittimi sandın

Bir türlü halimden bilmedi eller

Boşuna mı gitti döktüğüm diller

Bir senin dışında başka güzeller

Ömrüme bir ömür kattımı sandın

Aylar yıllar geçer mevsimler döner

Hayat kandilinde yanan mum söner

Vefasız dünyada idrisim yanar

Bir kere mutluluk tattı mı sandın