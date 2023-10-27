Telefonda güzel sesin duyunca
Uzanıp rahatça yatımı sandın
Ay yıldızdan ayrılıp da kayınca
Gözlerimi uyku tuttu mu sandın
Hep seni özledim bazende ağladım
Bazen durgunlaştım bazen çağladım
Hasretinden yüreğimi dağladım
Yarısını ele sattı mı sandın
Gece gözlerime oldu bir perde
Dedim hey Allahım sabahlar nerde
Ay çakılıp kaldı olduğu yerde
İnip tepelerden batımı sandın
Sevip âşık olmak tatlı bir çile
Adın şiir oldu döküldü dile
Sabah müjdecisi horozlar bile
Uykusundan kalkıp öttümü sandın
Saatler durdular zaman dolmadı
Yıldızların bile şavkı solmadı
Belki bir yıl geçti sabah olmadı
Tan ağarıp şafak attımı sandın
Kimseler kalkmadı daha uyanıp
Silkinip yataktan geç kaldım sanıp
Odunlar tutuşup ocaklar yanıp
Bacalardan duman tüttümü sandın
Senin hasretinden dedim el aman
Unutma sevgili gel zaman zaman
Dağlarda bulut var başımda duman
Seher yeli esip gittimi sandın
Seven sevdiğine varıp erince
Gençleşir âşıklar gönül verince
Bakıp saçlarımı ak ak görünce
Kalbimdeki sevda bittimi sandın
Bir türlü halimden bilmedi eller
Boşuna mı gitti döktüğüm diller
Bir senin dışında başka güzeller
Ömrüme bir ömür kattımı sandın
Aylar yıllar geçer mevsimler döner
Hayat kandilinde yanan mum söner
Vefasız dünyada idrisim yanar
Bir kere mutluluk tattı mı sandın