Elden almışıdım hiç unutamam

Neler etti benim hayırsız peco

Çalışırım sevincimden yatamam

Aldığımı yuttu hayırsız peco

Ustaya götürdüm değerin sordum

Kazanırım dedim beş fazla verdim

O günden başladı bitmeyen derdim

Cana yetti benim hayırsız peco

Seksen dört modeldi benden küçüktü

Arka kapı kilit tutmaz açıktı

Sağı solu vuruk tampon göçüktü

Neden takla attı hayırsız peco

Sabahları hep iterek çalışır

Etraftan komşular bakar gülüşür

Kazancımı öz bakırla bölüşür

Alıp gitti benim hayırsız peco

Yağ atarak her tarafı yağlardı

Rampalarda hararetten ağlardı

Sahibinin yüreğini dağlardı

Onla işim bitti hayırsız peco

Su dayanmaz hep altını sulardı

Şoförünün beti benzi solardı

Defransiyel sanki zurna çalardı

Zamansızca öttü hayırsız peco

Yolda kala kala bende ustoldum

Gözlerimi bozdu yatar hastoldum

Parçacıya çekiciye dostoldum

El değmeden yattı hayırsız peco

Bir ben değil çakır sülo satılmış

Dursun hasretine yanmış tutulmuş

Üç bin cücük tarlalara atılmış

Kâmilimde battı hayırsız peco

Bir arıza yapar günlerce yatar

Tamirci usanmış kırkbeş gün atar

Müşterisi olsa o anda satar

Ömre çile kattı hayırsız peco

Âşık İdris yola çıkar nediye

Hep yayan yürürüm çıkmadı köye

İnkâr eder benzer nankör kediye

Sattım yolu tuttu hayırsız peco