Usandım attığın çamurdan taştan
Bende Allah’ın bir kuluyum ozan
Gerek tecrübede gerekse yaştan
Müsaade et biraz kalayım ozan
Severim derneği senden çok fazla
Bağlantımız yoktur Tahran Şiraz’la
Senin kalbin dolu kinle garazla
Bense sevgilerle doluyum ozan
Görgülüden aldım nasibim payım
Gam kederle geçer günlerim ayım
Bir destek verecek olmadı dayım
Sizleri ortadan siliyim ozan
Dilim doğrulara ham kelam etmez
Haddimi bilirim ileri gitmez
Senin gibi hatır gönül incitmez
Dosta selamımı salıyım ozan
Derdi varım gönlüm garazsız kinsiz
Senin gibi dili değil ki densiz
Gün gelir mezara giden kefensiz
Ben de başucuna geleyim ozan