Usandım attığın çamurdan taştan

Bende Allah’ın bir kuluyum ozan

Gerek tecrübede gerekse yaştan

Müsaade et biraz kalayım ozan

Severim derneği senden çok fazla

Bağlantımız yoktur Tahran Şiraz’la

Senin kalbin dolu kinle garazla

Bense sevgilerle doluyum ozan

Görgülüden aldım nasibim payım

Gam kederle geçer günlerim ayım

Bir destek verecek olmadı dayım

Sizleri ortadan siliyim ozan

Dilim doğrulara ham kelam etmez

Haddimi bilirim ileri gitmez

Senin gibi hatır gönül incitmez

Dosta selamımı salıyım ozan

Derdi varım gönlüm garazsız kinsiz

Senin gibi dili değil ki densiz

Gün gelir mezara giden kefensiz

Ben de başucuna geleyim ozan