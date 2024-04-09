Gönül sarayımda sevgi beslerim
Garibana zulüm yapan değilim
Uçuruma gidenleri seslerim
Sel önünden kütük kapan değilim
Ufacık bağımın gülleri biter
Dört mevsim orada bülbüller öter
Gönül zenginiyim o bana yeter
Dünyanın malına tapan değilim
Ardı görünmeyen sürü yaysalar
Senin olsun hepsi deyip koysalar
Avucuma milyonları saysalar
Çıkar için yoldan sapan değilim
Kendi kültürümü sardım sırtıma
Yabancı markayı sarmam ardıma
Ben aşığım vatan ile yurduma
Öz ana yurdundan kopan değilim
Âşık İdris doğruları yazarım
Düzenbazın oyununu bozarım
Zulme karşı duran ben bir ozanım
Zalimin elini öpen değilim