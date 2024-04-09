Gönül sarayımda sevgi beslerim

Garibana zulüm yapan değilim

Uçuruma gidenleri seslerim

Sel önünden kütük kapan değilim

Ufacık bağımın gülleri biter

Dört mevsim orada bülbüller öter

Gönül zenginiyim o bana yeter

Dünyanın malına tapan değilim

Ardı görünmeyen sürü yaysalar

Senin olsun hepsi deyip koysalar

Avucuma milyonları saysalar

Çıkar için yoldan sapan değilim

Kendi kültürümü sardım sırtıma

Yabancı markayı sarmam ardıma

Ben aşığım vatan ile yurduma

Öz ana yurdundan kopan değilim

Âşık İdris doğruları yazarım

Düzenbazın oyununu bozarım

Zulme karşı duran ben bir ozanım

Zalimin elini öpen değilim