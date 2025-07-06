Şu fani dünyada gülemiyorum

Çok yanlış dostları buldum bulalı

Ne yapsam ne etsem bilemiyorum

Çaresizim bir kul oldum olalı

Yel vurup uçuşan yaprak gibiyim

Toz duman içinde toprak gibiyim

Yarıya çekilmiş bayrak gibiyim

Doğduğum dünyaya geldim geleli

Gam keder dert tasa sırdaşım benim

Istırap kasavet kardeşim benim

Üzüntülü gezer şu başım benim

0 yardan uzakta kaldım kalalı

Kesem piyasaya esir sıkıyor

Her ay borcum yüz bin küsur çıkıyor

Biri bire bölsem kesir çıkıyor

Hesabı kitabı bildim bileli

Aşık İdris niçin yandıkça yandım

Felek bir gün bana gülecek sandım

Yalan dünya senden bıktım usandım

Türlü derdi satın aldım ala!