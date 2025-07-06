Şu fani dünyada gülemiyorum
Çok yanlış dostları buldum bulalı
Ne yapsam ne etsem bilemiyorum
Çaresizim bir kul oldum olalı
Yel vurup uçuşan yaprak gibiyim
Toz duman içinde toprak gibiyim
Yarıya çekilmiş bayrak gibiyim
Doğduğum dünyaya geldim geleli
Gam keder dert tasa sırdaşım benim
Istırap kasavet kardeşim benim
Üzüntülü gezer şu başım benim
0 yardan uzakta kaldım kalalı
Kesem piyasaya esir sıkıyor
Her ay borcum yüz bin küsur çıkıyor
Biri bire bölsem kesir çıkıyor
Hesabı kitabı bildim bileli
Aşık İdris niçin yandıkça yandım
Felek bir gün bana gülecek sandım
Yalan dünya senden bıktım usandım
Türlü derdi satın aldım ala!