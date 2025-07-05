Yeter be İdris’im ettiğin zarar

Bundan sonra gayri kar etmelisin

Geçirme zamanı çabuk ver karar

Sesli ağlamalı zar etmelisin

Hep kendinden verdin geri almadan

Alacağın kalmaz hisse bilmeden

Hızlandır elini geçe kalmadan

Olura bırakma zor etmelisin

Fırsat kuş gibidir elinden uçar

Kafes çürük ise zapt olmaz kaçar

Ömrünü harcama boşuna geçer

Atmış ondan sonra ar etmelisin

Alışveriş yaptın hep sen yitirdin

Yük ağır demeyip aldın götürdün

Canım diyenlerin derdin bitirdin

Dostluk olacaksa dur etmelisin

Fazla söylemedim biraz değişim

Dostun yüzündendir kara giyişim

Sizce istemiyorum benim duyuşum

İdris’im söyleme sır etmelisin