Bu nasıl gidişat bu nasıl düzen

İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş

Aklım düşünceye dalıyor bazen

İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş

Her sabah ufuktan güneş doğarken

Mevsimine göre yağmur yağarken

Şu dünyada güzel yaşamak varken

İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş

Kimsede yok vicdan azabı duymak

Çoğunun niyeti kandırıp soymak

Ne gönül alınır ne hatır saymak

İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş

İnsanlık kalmamış üç beş halimde

Azı erdemlide biraz alimde

Bunun tersi artmış kat kat zalimde

İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş

Kenti kasabası şehri köyünde

İşçi çiftçi esnaf erinde

Toprak ağasında kere beyinde

İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş

Pazarda namusun kırkı kırk para

Toplum için işte en büyük yara

Gel de bu alemde insan ara

İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş

Faiz düzeninde kurulu her şey

Rüşvet ile iş yapıyor memur bey

Görünmez doğruluk neredesin hey

İnsanlar yaşın var insanlık ölmüş

Aşık İdris gayri uyan

Hiç eser kalmamış dünyadan

Kurtulup gidiyor göçen dünyadan

İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş