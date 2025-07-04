Bu nasıl gidişat bu nasıl düzen
İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş
Aklım düşünceye dalıyor bazen
İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş
Her sabah ufuktan güneş doğarken
Mevsimine göre yağmur yağarken
Şu dünyada güzel yaşamak varken
İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş
Kimsede yok vicdan azabı duymak
Çoğunun niyeti kandırıp soymak
Ne gönül alınır ne hatır saymak
İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş
İnsanlık kalmamış üç beş halimde
Azı erdemlide biraz alimde
Bunun tersi artmış kat kat zalimde
İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş
Kenti kasabası şehri köyünde
İşçi çiftçi esnaf erinde
Toprak ağasında kere beyinde
İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş
Pazarda namusun kırkı kırk para
Toplum için işte en büyük yara
Gel de bu alemde insan ara
İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş
Faiz düzeninde kurulu her şey
Rüşvet ile iş yapıyor memur bey
Görünmez doğruluk neredesin hey
İnsanlar yaşın var insanlık ölmüş
Aşık İdris gayri uyan
Hiç eser kalmamış dünyadan
Kurtulup gidiyor göçen dünyadan
İnsanlar yaşıyor insanlık ölmüş