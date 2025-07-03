Demedim mi kuluçkaya yatırma
Çok yanlışı yapıyorsun sen avrat
Sansara boğdurup evi batırma
Yumurtaya tapıyorsun sen avrat
On beş cücük iki gurku yedirdin
Yumurtasız muhannete götürdün
Kalmadı tavuklar toptan bitirdin
Yanlış yola giriyorsun sen avrat
Sansarlar tavukları beslersen yerler
Geçmişine her gün dua ederler
Tanrı misafir boş mu giderler
Zekat vermez sanıyorsun sen avrat
Aşık İdris derki aç mı kalsınlar
Onlarda sevinsin mutlu olsunlar
İnşallah seneye yine gelsinler
Hırıldayıp kapıyorsun sen avı at