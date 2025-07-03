Demedim mi kuluçkaya yatırma

Çok yanlışı yapıyorsun sen avrat

Sansara boğdurup evi batırma

Yumurtaya tapıyorsun sen avrat

On beş cücük iki gurku yedirdin

Yumurtasız muhannete götürdün

Kalmadı tavuklar toptan bitirdin

Yanlış yola giriyorsun sen avrat

Sansarlar tavukları beslersen yerler

Geçmişine her gün dua ederler

Tanrı misafir boş mu giderler

Zekat vermez sanıyorsun sen avrat

Aşık İdris derki aç mı kalsınlar

Onlarda sevinsin mutlu olsunlar

İnşallah seneye yine gelsinler

Hırıldayıp kapıyorsun sen avı at