At derisi post olur mu?

Neye ağlan deli gönül

Namert kişi dost olur mu?

Soya ağlan deli gönül

Meyledip kardeş sandığın

Beyhude nara yandığın

Yalan sözlere kandığın

Hayal ağlan deli gönül

İnsanlık bilmeyen namert

İşi bitmiş kaçar elbet

Ders çıkarda al bir ibret

Toya ağlan deli gönül

Yanlışların sözü böyle

Nişse alda kısa söyle

Düşkünlere yardım eyle

Köye ağlan deli gönül

Ozanın tuzsuz ekmeği

Boşa mı kalem emeği

Hani zengin göreneği

Çaya ağlan deli gönül

Aşık İdris çile taşı

Mert olamaz hain kişi

Dik durur yiğidin başı

Huya ağlan deli gönül