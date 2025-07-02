At derisi post olur mu?
Neye ağlan deli gönül
Namert kişi dost olur mu?
Soya ağlan deli gönül
Meyledip kardeş sandığın
Beyhude nara yandığın
Yalan sözlere kandığın
Hayal ağlan deli gönül
İnsanlık bilmeyen namert
İşi bitmiş kaçar elbet
Ders çıkarda al bir ibret
Toya ağlan deli gönül
Yanlışların sözü böyle
Nişse alda kısa söyle
Düşkünlere yardım eyle
Köye ağlan deli gönül
Ozanın tuzsuz ekmeği
Boşa mı kalem emeği
Hani zengin göreneği
Çaya ağlan deli gönül
Aşık İdris çile taşı
Mert olamaz hain kişi
Dik durur yiğidin başı
Huya ağlan deli gönül