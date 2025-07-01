Ömrümü yedin yalan dünya

Muradına ermedin mi?

Urganını alıp ele

Asmak için germedin mi?

Yiğitlik var deyip serde

Saldın beni dertten derde

Kavrulurken tenim narda

Gülüp sefa sürmedin mi?

Zenginlerle düşüp yattın

Zulümleri bize attın

Ele cömert bana kattın

Bu halimi görmedin mi?

Hasret çektim ömür boyu

Çile zulüm yollar boyu

İsyan gördüm övem neyi

Vurup yere sermedin mi?

İnsanlığı mı bildirmeyip

Bir kez yüzüm güldürmeyip

Rahat nefes aldırmayıp

Kanadı mı kırmadın mı?

Yaşatırsın bizlere zor

Onun için olmuşsun dar

Sende nasıl yorarsan yor

Yeterince yormadın mı

Vefan mı gördüm senin

Sefanım sürdüm senin

İdris gibi garip canım

Değerini dürmedim mi?