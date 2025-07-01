Ömrümü yedin yalan dünya
Muradına ermedin mi?
Urganını alıp ele
Asmak için germedin mi?
Yiğitlik var deyip serde
Saldın beni dertten derde
Kavrulurken tenim narda
Gülüp sefa sürmedin mi?
Zenginlerle düşüp yattın
Zulümleri bize attın
Ele cömert bana kattın
Bu halimi görmedin mi?
Hasret çektim ömür boyu
Çile zulüm yollar boyu
İsyan gördüm övem neyi
Vurup yere sermedin mi?
İnsanlığı mı bildirmeyip
Bir kez yüzüm güldürmeyip
Rahat nefes aldırmayıp
Kanadı mı kırmadın mı?
Yaşatırsın bizlere zor
Onun için olmuşsun dar
Sende nasıl yorarsan yor
Yeterince yormadın mı
Vefan mı gördüm senin
Sefanım sürdüm senin
İdris gibi garip canım
Değerini dürmedim mi?