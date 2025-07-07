Bastılar dünyanın ayar yerine

Ortalığı ıssız vıcık yaptılar

Koydular bizleri hıyar yerine

Bulanık su ile cacık yaptılar

Kimi hırsız kimi haydut oldular

Şeytanın yattığı yeri buldular

Yumurtayı anasından aldılar

Horozun altında cücük yaptılar

Biri ağa biri paşa biri bey

Yedikleri bal yağ içtikleri mey

Çok hesap ettiler elde yok bir şey

Evdeki hesapta açık yaptılar

Her birimiz bir düzene uymuştuk

Güya işimizi yola koymuştuk

At etinden pastırmayı duymuştuk

Eşeğin etinden sucuk yaptılar

Âşık İdris var mı doğru söz gibi

Erkek sandım gelin gibi kız gibi

Dünyanın nüfusu sanki az gibi

Birde tüp bebekten çocuk yaptılar