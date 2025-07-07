Bastılar dünyanın ayar yerine
Ortalığı ıssız vıcık yaptılar
Koydular bizleri hıyar yerine
Bulanık su ile cacık yaptılar
Kimi hırsız kimi haydut oldular
Şeytanın yattığı yeri buldular
Yumurtayı anasından aldılar
Horozun altında cücük yaptılar
Biri ağa biri paşa biri bey
Yedikleri bal yağ içtikleri mey
Çok hesap ettiler elde yok bir şey
Evdeki hesapta açık yaptılar
Her birimiz bir düzene uymuştuk
Güya işimizi yola koymuştuk
At etinden pastırmayı duymuştuk
Eşeğin etinden sucuk yaptılar
Âşık İdris var mı doğru söz gibi
Erkek sandım gelin gibi kız gibi
Dünyanın nüfusu sanki az gibi
Birde tüp bebekten çocuk yaptılar