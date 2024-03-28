Estik tozduk boşa kürek salladık
Herkes bildiğini okuyor yine
Koltuk sevdasına şeytan solladık
Dağlıca da barut kokuyor yine
Hain düzenlerin var Amerika
Kuyruğunda yatar işte PKK
Atlarını sürmüş Kuzey Irak’a
Kaleyi içerden yıkıyor yine
Yirmi üç yıl kan kusturdun bizlere
Yüz bin kere lanet olsun sizlere
Şehitler acısı düştü özlere
Od düştüğü yeri yakıyor yine
Bu cennet vatanın başıdır ordu
Son zamanda FETÖ iti kudurdu
Bakın ne hallere koydular yurdu
Sular boz bulanık akıyor yine
Bu memleket hamurumla yoğruldu
Demokrasi geldi belim doğruldu
Atatürk’le cumhuriyet kuruldu
Bu sistemler nasıl çöküyor yine
İblis FETÖ karıştırdı yolunu
Haram para bağlatacak kolunu
Pislik etti hem sağını solunu
Çirkef tohumunu ekiyor yine
Kürdü lazı alevisi sünnisi
Vatan için savaş verdi hepisi
Allah Allah diye tekbirin sesi
Hainlere kurşun sıkıyor yine
Âşık İdris yeter ana ağlatma
Evlat acısıyla yürek dağlatma
Ya rab zalimlere belim bağlatma
Acılar belleri büküyor yine