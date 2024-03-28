Estik tozduk boşa kürek salladık

Herkes bildiğini okuyor yine

Koltuk sevdasına şeytan solladık

Dağlıca da barut kokuyor yine

Hain düzenlerin var Amerika

Kuyruğunda yatar işte PKK

Atlarını sürmüş Kuzey Irak’a

Kaleyi içerden yıkıyor yine

Yirmi üç yıl kan kusturdun bizlere

Yüz bin kere lanet olsun sizlere

Şehitler acısı düştü özlere

Od düştüğü yeri yakıyor yine

Bu cennet vatanın başıdır ordu

Son zamanda FETÖ iti kudurdu

Bakın ne hallere koydular yurdu

Sular boz bulanık akıyor yine

Bu memleket hamurumla yoğruldu

Demokrasi geldi belim doğruldu

Atatürk’le cumhuriyet kuruldu

Bu sistemler nasıl çöküyor yine

İblis FETÖ karıştırdı yolunu

Haram para bağlatacak kolunu

Pislik etti hem sağını solunu

Çirkef tohumunu ekiyor yine

Kürdü lazı alevisi sünnisi

Vatan için savaş verdi hepisi

Allah Allah diye tekbirin sesi

Hainlere kurşun sıkıyor yine

Âşık İdris yeter ana ağlatma

Evlat acısıyla yürek dağlatma

Ya rab zalimlere belim bağlatma

Acılar belleri büküyor yine