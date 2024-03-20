Hem kayıtsız hem de şartsız
Egemenlik milletindir
Ruhsatsız vizesiz kartsız
Egemenlik milletindir
Oğuz Selçuklu boyumuz
Türk oğlu Türk’tür soyumuz
Hoşgörü bizim huyumuz
Egemenlik milletindir
İnsanlığın gerçek yüzü
Demokrasimizin özü
Atatürk’ün bize sözü
Egemenlik milletindir
Biriz neşe tasamızda
Soframızda masamızda
Yazar ana yasamızda
Egemenlik milletindir
Kentin kasabanın köyün
Töresi var her bir şeyin
Ne paşanın nede beyin
Egemenlik milletindir
Vatanın temel taşıyız
Biz bu yurdun yurttaşıyız
Diktatörlüğe karşıyız
Egemenlik milletindir
Anlamayan beri gelsin
Gelip bizden öğüt alsın
Bilmeyenler varsa bilsin
Egemenlik milletindir
Âşık İdris’in emeli
Herkes gerçeği bilmeli
Adalet mülkün temeli
Egemenlik milletindir