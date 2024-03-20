Hem kayıtsız hem de şartsız
Egemenlik milletindir
Ruhsatsız vizesiz kartsız
Egemenlik milletindir

Oğuz Selçuklu boyumuz
Türk oğlu Türk’tür soyumuz
Hoşgörü bizim huyumuz
Egemenlik milletindir

İnsanlığın gerçek yüzü
Demokrasimizin özü
Atatürk’ün bize sözü
Egemenlik milletindir

Biriz neşe tasamızda
Soframızda masamızda
Yazar ana yasamızda
Egemenlik milletindir

Kentin kasabanın köyün
Töresi var her bir şeyin
Ne paşanın nede beyin
Egemenlik milletindir

Vatanın temel taşıyız
Biz bu yurdun yurttaşıyız
Diktatörlüğe karşıyız
Egemenlik milletindir

Anlamayan beri gelsin
Gelip bizden öğüt alsın
Bilmeyenler varsa bilsin
Egemenlik milletindir

Âşık İdris’in emeli
Herkes gerçeği bilmeli
Adalet mülkün temeli
Egemenlik milletindir