Hem kayıtsız hem de şartsız

Egemenlik milletindir

Ruhsatsız vizesiz kartsız

Egemenlik milletindir

Oğuz Selçuklu boyumuz

Türk oğlu Türk’tür soyumuz

Hoşgörü bizim huyumuz

Egemenlik milletindir

İnsanlığın gerçek yüzü

Demokrasimizin özü

Atatürk’ün bize sözü

Egemenlik milletindir

Biriz neşe tasamızda

Soframızda masamızda

Yazar ana yasamızda

Egemenlik milletindir

Kentin kasabanın köyün

Töresi var her bir şeyin

Ne paşanın nede beyin

Egemenlik milletindir

Vatanın temel taşıyız

Biz bu yurdun yurttaşıyız

Diktatörlüğe karşıyız

Egemenlik milletindir

Anlamayan beri gelsin

Gelip bizden öğüt alsın

Bilmeyenler varsa bilsin

Egemenlik milletindir

Âşık İdris’in emeli

Herkes gerçeği bilmeli

Adalet mülkün temeli

Egemenlik milletindir