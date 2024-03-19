Her taraf şen iken eller nakışlı

Şimdi neden böyle gül mahsun mahsun

Dağlar geçit vermez boranlı kışlı

Yolcu handa bekler yol mahsun mahsun

Çoktan akıp gitmiş yaz bahar çayı

Bir matem bürümüş taşı toprağı

Ne çiçeği kalmış nede yaprağı

Kuşlar göçüp gitmiş dal mahsun mahsun

Bağban ayak çekmiş bağ harap olmuş

Bülbülün yurduna baykuşlar konmuş

Sam yeli vurmuşta sararıp solmuş

Kuruyup dökülen gül mahsun mahsun

Feleğin bizlere attığı oktur

Vefası kısada cefası çoktur

Türkü söylesem de dinleyen yoktur

Sazım yas tutuyor tel mahsun mahsun

Âşık İdris söyler sözüm boş değil

Kan ağlayan kalbim demir taş değil

Aklım fikrim kayıp gönlüm hoş değil

Zihnim karma karış dil mahsun mahsun