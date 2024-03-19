Her taraf şen iken eller nakışlı
Şimdi neden böyle gül mahsun mahsun
Dağlar geçit vermez boranlı kışlı
Yolcu handa bekler yol mahsun mahsun
Çoktan akıp gitmiş yaz bahar çayı
Bir matem bürümüş taşı toprağı
Ne çiçeği kalmış nede yaprağı
Kuşlar göçüp gitmiş dal mahsun mahsun
Bağban ayak çekmiş bağ harap olmuş
Bülbülün yurduna baykuşlar konmuş
Sam yeli vurmuşta sararıp solmuş
Kuruyup dökülen gül mahsun mahsun
Feleğin bizlere attığı oktur
Vefası kısada cefası çoktur
Türkü söylesem de dinleyen yoktur
Sazım yas tutuyor tel mahsun mahsun
Âşık İdris söyler sözüm boş değil
Kan ağlayan kalbim demir taş değil
Aklım fikrim kayıp gönlüm hoş değil
Zihnim karma karış dil mahsun mahsun