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Migros, Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biridir ve halk arasında sıkça merak edilen bazı soruları yanıtlamak için buradayız. Migros, İsrail markası mıdır? Migros'un kökenleri ve tarihçesi hakkında bilgi almak isteyenler için aşağıdaki detayları sunuyoruz.

Migros, Türkiye'nin en tanınmış market zincirlerinden biridir. İstanbul'da 1954 yılında kurulan Migros, yıllardır Türkiye genelinde müşterilere hizmet vermektedir. 1954 yılında kuruluşunun ardından, 1975 yılında Koç Topluluğu'na ait olan Vehbi Koç tarafından satın alınmıştır. Şirketin tüm hisseleri 1991 yılında halka arz edilmiştir, bu da Türk halkının şirkete sahip olma fırsatını bulmasını sağlamıştır.

Migros, 1990 yılı sonlarında büyük mağazacılık konseptine adım atmış ve Türkiye'de bu alanda önemli bir oyuncu haline gelmiştir. 2020 yılından itibaren ise Migros, yurt dışında da hizmet vermeye başlamıştır, bu da markanın uluslararası bir tanınırlık kazandığı anlamına gelmektedir.

Sonuç olarak, Migros İsrail markası değil, Türkiye'nin köklü bir market zinciridir. Migros'un İsrail ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Türkiye'de ve yurtdışında geniş bir müşteri kitlesi tarafından tercih edilen Migros, sunduğu geniş ürün yelpazesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bilinmektedir.